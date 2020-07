Listeriahavainnot tehtiin nyhtökaurapyöryköistä. Kuva: Gold&Green Foods

Gold&Green Foods vetää takaisin kaikki tehtaalla heinäkuussa valmistetut nyhtökauratuotteita. Tuotteet vedetään markkinoilta kahdessa eri tuotteesta tehtyjen listeriahavaintojen vuoksi.

Listeriaa on havaittu nyhtökaurapyörykkäerässä, jonka parasta ennen päiväys on 12.8.2020. Kyseisen erän EAN-koodi on 6430061141291. Viime viikolla listeriaa havaittiin nyhtökaurasta tehdyissä hampurilaispihveistä.

Poisvedettävissä tuotteissa ei ole havaittu listeriaa, mutta yhtiön mukaan varotoimenpiteenä on päätetty vetää kyseiset tuotteet markkinoilta.

Listeria on yleinen maaperässä ja ympäristössä esiintyvä bakteeri, jota voi esiintyä kuumentamattomissa elintarvikkeissa. Listeria tuhoutuu, kun tuote kuumennetaan kauttaaltaan yli 72 asteeseen.

Yhtiön mukaan useassa Gold&Green-tuotteessa on valmistusohje, jossa ohjeistetaan kuumentamaan tuote ennen nauttimista. Mikäli epäilee saaneensa listerioosin, kannattaa olla välittömästi yhteydessä terveydenhuollon ammattilaisiin.

Yhtiö muistuttaa, että takaisinvedettäviä Gold&Green-tuotteita ei tule käyttää, vaan avaamattomat pakkaukset tulee palauttaa ostopaikkaan. Avatut tuotteet tulee hävittää.

Poisvedettävät tuotteet:

Gold&Green Nyhtökaura® Pyörykkä 200 g, Meze, parasta ennen 12.8.2020, EAN-koodi: 6430061141321

Gold&Green Nyhtökaura® Pyörykkä 200 g, Tomaatti, parasta ennen 12.8.2020, EAN-koodi: 6430061141260

Gold&Green Delikaura™ 120 g Chili Inkivääri, parasta ennen 14.8.2020, EAN-koodi: 6430061141642

Gold&Green Delikaura™ 120 g Savu BBQ, parasta ennen 24.8.2020, EAN-koodi: 6430061141703

Gold&Green Nyhtökaura® Nude 240 g, kaikki parasta ennen -päiväykset 30.7.–21.8.2020, EAN-koodi: 6430061140522

Gold&Green Nyhtökaura® Tomato 240 g, kaikki parasta ennen -päiväykset 10.–30.8.2020, EAN-koodi: 6430061140515

Gold&Green Nyhtökaura® Mexico 300 g, kaikki parasta ennen -päiväykset 10.–23.8.2020, EAN-koodi: 6430061140782