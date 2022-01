Oulun Hietasaaren nuotiopaikan halkoautomaatista on ostettu polttopuita jo yli sata kertaa, Kestävän kehityksen keskuksen työtoiminnan ohjaaja Valto Vaaraniemi kertoo. – Automaatti on toiminut pääosin tosi hyvin. Se on myös saanut kovasti kehuja ja kiitosta käyttäjiltä, Vaaraniemi sanoo.

Kuva: Jukka-Pekka Moilanen