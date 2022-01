Kirjoittaminen on J. S. Meresmaalle heittäytymistä, jossa lapsuudesta saakka voimakkaasti läsnä ollut mielikuvituksen toinen ulottuvuus saa toimia vapaasti, lentää. Kuva: Emil Bobyrev

J. S. Meresmaa on todennut päätyneensä kirjailijaksi vähän vahingossa. Vahingon seurauksena on ilmestymässä 15. kirja. Lyhempää proosaa on sitäkin paljon.

Selityksen voinee tiivistää siten, että Meresmaa tuli noudattaneeksi nobelisti Toni Morrisonin ajatusta "Jos et löydä sellaista kirjaa, jonka haluaisit lukea, kirjoita se itse".