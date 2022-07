Tuuletusputkia on revitty koulujen katoilta ja nakeltu pitkin pihoja. Kuva: Kuusamon kaupunki

Roskia ympäri pihoja, katolta revittyjä tuuletusputkia ympäriinsä, virtsalla sotkettuja tuuletusputkia, seiniin heitettyjä kananmunia ja poltettuja roskia. Tällainen on aamun ensimmäinen näky Kuusamon kaupungin työntekijöillä, kun he alkavat siivota koulujen pihoja.

– Kaikkea mahdollista on tehty. Ei riittäisi itsellä edes mielikuvitus siihen kaikkeen, mitä on keksitty. Yksi päivä oli tyhjennytty katokseen kilo sokeria ja energiajuomaa. Sitä on nyt sitten pesty ja hangattu pois, Kuusamon kaupungin kiinteistöpäällikkö Anne-Kaisa Olva kertoo.