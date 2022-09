Väliaikaisen nuorten kohtaamispaikan ovet avataan Kauppakeskus Valkean toiseen kerrokseen. Kuva: Teija Soini

Kauppakeskus Valkeassa testataan nuorten kohtaamispaikkaa yhdessä Oulun kaupungin nuorisopalveluiden kanssa.

Tila toimii pop upina kahden kuukauden ajan Valkean toisessa kerroksessa.

Nuorten kohtaamispaikan ovet avataan keskiviikkona 7. syyskuuta entisessä Vallilan liiketilassa. Paikka on avoinna keskiviikosta torstaihin kello 12–20 ja perjantaisin kello 14–22. Myös joitakin lauantaiaukioloja on tulossa.

Kohtaamispaikka on tarkoitettu kaikille alle 29-vuotiaille nuorille. Oleskelun lisäksi tilassa on mahdollista muun muassa pelailla, tehdä taidetta ja osallistua erilaisiin työpajoihin.

– Tavoitteena on, että nuorilla on helposti saavutettavissa oleva paikka, jossa voi viettää turvallisesti aikaa toisten nuorten kanssa, keskustella luotettavien aikuisten kanssa elämän isoista ja pienistä kysymyksistä ja tarvittaessa saada ohjausta palveluihin, Tarja Rönkkö nuorisopalveluista kertoo tiedotteessa.

Pysyvämpiä ratkaisuja myös mietinnässä

Jo ennen kauppakeskuksen avausta nuorille suunnatussa keskustelutilaisuudessa nousi esiin toive rauhallisista hengailutiloista, joista nuoria ei häädettäisi pois ja jossa pystyisi esimerkiksi lataamaan puhelimensa.

– Sopivia tiloja ei ikävä kyllä ole ollut aiemmin mutta nyt väliaikaisesti tyhjillään olevassa tilassa on mahdollisuus testata tätä ideaa. Jos nuoret ottavat tilan hyvin vastaan, niin ehdottomasti mietitään jotain pysyvämpiä ratkaisuja, sanoo kauppakeskusjohtaja Heli Sironen.

Jalkautuva nuorisotyö on ollut tuttu näky Valkeassa erityisesti ilta-aikaan. Kauppakeskuksessa partioi viikoittain muun muassa Oulun kaupungin jalkautuva työryhmä Kaasi, ODL:n Walkers-tiimi sekä Nurri-toiminta. Satunnaisesti mukana ovat myös Oulun tuomiokirkkoseurakunta, Katuklinikka ja Aste-hanke.

Valkeassa on myös ympärivuorokautinen valvonta, jolla on pyritty siihen, että jokaisella on turvallista liikkua Kesäkadulla mihin vuorokauden aikaan tahansa. Nuorisotyö on kouluttanut sekä Valkean vartioimisliikettä että toimijoita kohtaamaan nuoria. Yhteiselosta on pyritty tekemään sujuvaa kaikille.