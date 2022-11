Ulkopuolinen miesporukka on häiriköinyt ammattiopiston tiloissa Kaukovainiolla. Kuva: Jarmo Kontiainen

Viimeisen kahden viikon ajan Koulutuskuntayhtymä OSAOssa on kärsitty ulkopuolisen nuorten miesten porukan aiheuttamista toistuvista häiriöistä. Kuntayhtymäjohtaja-rehtori Jarmo Paloniemen mukaan ongelmat alkoivat syyslomaa edeltäneellä viikolla, kun ammattiopiston opiskelijoiden pitämään kahvilaan palvelualojen yksikköön Kaukovainiolla tuli ulkopuolinen miesporukka.

– Emme tiedä tarkkaan, keitä he ovat, sillä he eivät ole suostuneet kertomaan nimiään. He ovat liikkuneet 5–10 hengen ryhmissä ja aiheuttaneet yleistä hämminkiä sekä käyttäytyneet huonosti, Paloniemi kertoo.