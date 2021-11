Opetushallitus julkaisi juuri tiedotteen asiasta, joka on ollut tiedossa jo pitemmän aikaa: nuorten lukutaito on heikentynyt. Kansainvälisessä vertailussa Suomi on toki edelleen keskimääräisesti kärkiluokkaa, mutta suunta tulevien sukupolvien osalta ei ole yhtä ruusuinen.

Opetushallituksen selvityksen mukaan peräti lähes 14 prosentilla nuorista ei ole riittävää lukutaitoa arjesta selviytymiseen. Se on melkoisen hurja määrä. Varsinkin yhteiskunnassa, joka on informaatioyhteiskunta alusta loppuun.