Helsinki

Aku Räty (vas.) on mukana Nuorten Leijonien MM-kisajoukkueessa. Kuva: Jukka-Pekka Moilanen/Arkisto

Suomen joukkue Edmontonissa 25.12.–5.1. pelattaviin jääkiekon nuorten MM-kisoihin on valittu. Lopulliseen kisajoukkueeseen kuuluu kolme maalivahtia, kahdeksan puolustajaa ja 14 hyökkääjää.

– Meillä on kasassa sitoutunut joukkue, jossa on monipuolisesti erilaisia taitoja. Menemme pieneen kaukaloon ja siellä korostuu pelinopeus, kädet, jalat ja pää, lisäksi jokaisen pitää olla valmis kamppailemaan ja pelaamaan yhdessä, omassa roolissa. Meillä on joukkue, joka on valmis tähän, päävalmentaja Antti Pennanen sanoi tiedotteessa.

Kaikki viime viikolla nimetyt MM-ehdokkaat ja joukkueen johtoryhmä ovat olleet sunnuntaista asti karanteenissa, ja jokainen on karanteenin aikana käynyt kolme kertaa koronatestissä. Kaikkien testitulokset ovat olleet negatiivisia.

Matka Edmontoniin taittuu tilauslennolla, jolla matkustavat myös Ruotsi ja Venäjä.