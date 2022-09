Nuorten itsetuhoisuutta koskevat keskustelut kriisipuhelimessa ovat lisääntyneet hälyttävästi. Kuvituskuva. Kuva: Heikki Uusitalo

MIELI ry:n tilastojen mukaan nuorten itsetuhoisuuteen liittyvät keskustelut kriisipuhelimessa ovat lisääntyneet, järjestö tiedottaa.

Tämän vuoden tammi–elokuussa 18–29-vuotiaiden kanssa käytiin 13 prosenttia enemmän itsetuhoisuutta koskevia keskusteluja kuin samaan aikaan viime vuonna. Sama kehitys näkyy myös 12–29-vuotiaille suunnatussa Sekaisin-chatissa.

Erityiseksi huolestuttavaa on MIELI ry:n mukaan nuorten naisten itsetuhoisuus. Heidän kanssaan käytyjen keskustelujen määrä samalla ajanjaksolla kriisipuhelimessa lisääntyi lähes viidenneksellä.

Tänä vuonna lähes 300 kriisipuhelimeen soittanutta nuorta on ollut päivystäjän mukaan akuutissa itsemurhavaarassa. Itsemurhavaara arvioidaan suureksi, mikäli soittajalla on konkreettinen suunnitelma tai tuore itsemurhayritys takana.

Tilastokeskuksen mukaan nuorten itsemurhakuolleisuus on Suomessa eurooppalaisittain verrattuna korkeaa. Suomessa nuorilla 15–24-vuotiailla itsemurhien osuus kaikista kuolemansyistä oli 26 prosenttia.

MIELI ry:n kriisikeskustoimintojen johtajan Sanna Vesikansan mukaan ongelmana on edelleen palveluvaje, jota on kertynyt koronan aikana: itsetuhoiselle hoitoon pääsy on vaikeaa ja erityisesti nuorisopsykiatriset osastot ovat olleet jatkuvasti joko ruuhkautuneita tai täynnä.

Vesikansa painottaa, että kaikkien hyvinvointialueiden strategioissa tulisi näkyä jatkossa itsemurhien ehkäisy ja joka alueella pitäisi olla aktiivisesti kokoontuva itsemurhien ehkäisyryhmä. Avun saamista parantaisi parhaillaan eduskunnan käsittelyssä oleva terapiatakuu.

Kansainvälistä itsemurhien ehkäisypäivää vietetään 10. syyskuuta. Itsemurhien ehkäisypäivän tavoitteena on lisätä tietoa itsemurhista ja vähentää itsemurhiin liittyvää stigmaa.

Tänä vuonna MIELI ry:n itsemurhien ehkäisypäivän kampanjan keskiössä ovat vähemmistöjen edustajat. Haavoittuvassa asemassa olevaan vähemmistöön kuuluminen voi lisätä itsemurhariskiä.

Esimerkiksi seksuaali- ja sukupuolivähemmistöillä itsemurhariski voi olla jopa 3–4-kertainen muuhun väestöön nähden.

Näin haet apua:

- Kriisipuhelin päivystää suomeksi 24/7 numerossa 09 2525 0111.

- Kriisikeskukset ympäri Suomen antavat keskusteluapua kasvokkain, etäyhteyksin ja ryhmissä maksutta ja ilman lähetettä.

- Netissä keskusteluapua antavat verkkokriisikeskus Tukinet ja Sekasin-chat.

- Itsemurhien ehkäisykeskukset Helsingissä ja Kuopiossa antavat tukea itsemurhaa yrittäneille ja heidän läheisilleen.