Nuoret brittisotilaat ja vain hieman vanhemmat upseerit punnitsevat rohkeuden ja ihmisyyden tuntoja odotellessaan taistelun alkua ensimmäisen maailmansodan juoksuhaudoissa. Kuva: Fluidity Films

Televisio tänään

Matkan pää





R.C. Sheriffin näytelmä Journey’s End (1928) tilitti brittiläistä kokemusta ensimmäisestä maailmansodasta, kun se vielä oli hyvässä muistissa. Yllättävän vahvan pohjan se antoi Saul Dibbin elokuvalle vielä yhdeksän vuosikymmentä myöhemmin. Asa Butterfield esittää kirkkain katsein nuorta aliluutnanttia, joka saapuu rintamalle sankaritöihin vuonna 1918. Sam Clafin on perhetuttu kapteeni, jonka silmistä on into karissut juoksuhautojen verensekaiseen mutaan. Paul Bettany ja Toby Jones jatkavat loistavaa näyttelijäjoukkoa. Ensiesitys. (Britannia 2017)

Yle Teema & Fem klo 21.00