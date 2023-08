Kahdeksan oululaisnuorta oli hikisessä tilanteessa kerrostalon hissin mentyä epäkuntoon tiistai-iltana Tuirassa.

Kaleva haastatteli yhden hississä kiipelissä olleen nuoren, jonka mukaan jengiä alkoi tilanne ahdistaa. Hissi oli niin pieni, siellä oli kuuma ja tukala olla. Kaveriporukan kesken tunnelma pysyi kuitenkin hyvänä.

–Olimme menossa yhdeksännestä kerroksesta alaspäin. Hissi pysähtyi ensimmäiseen kerrokseen, mutta ovet eivät auenneet. Hissin painorajoitus taisi ylittyä, nuori myöntää.

Nuoret painoivat ensin hissin hätänappia, mutta se ei toiminut. He soittivat hissin seinällä olleeseen hissiyhtiön päivystysnumeroon, joka oli varattu. Sitten he kokeilivat hissiyhtiön varanumeroa. Sieltä kerrottiin, että oven avaaja on tulossa.

– Siinä meni kuitenkin niin kauan aikaa, että lopulta soitimme suoraan hätäkeskukseen ja palokunta tuli kymmenessä minuutissa, hississä ollut nuori kertoo.

Pelastushenkilökunta sai hissin oven nopeasti auki.

Nuoret ehtivät olla loukussa nelisenkymmentä minuuttia.