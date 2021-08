Nuorille tarjotaan Oulussa syyskuun aikana runsaasti erilaisia maksuttomia liikuntatunteja. Liikuntatunnit ovat osa koko syyskuun kattavaa 13–16-vuotiaille tarkoitettua SuperActionia.

SuperAction-tunneilla on tarkoitus tutustuttaa nuoria uusien liikuntalajien pariin ja tukea liikunnallista elämää. Tunneilla pääsee tutustumaan padeliin, kiipeilyyn, tanssiin, keilaamiseen, tennikseen, itsepuolustukseen ja luovan liikuntasali Reeniksen toimintaan. SuperAction järjestetään yhteistyössä Harrastamisen aarrearkku -hankkeen kanssa.

Lisäksi liikuntapalvelut aloittavat perinteisen nuorten Action-liikunnan kauden 6. syyskuuta. Myös Action-liikunta on maksutonta ja se on tarkoitettu 13–19-vuotiaille oululaisnuorille. Ohjelmassa on muun muassa telinevoimistelua, padelia, skeittausta ja erilaisia venyttely-, lihashuolto- ja lihaskuntotunteja. Ainoastaan lauantain mailapeleihin täytyy ilmoittautua etukäteen.

Action-liikunnan lukujärjestys löytyy kokonaisuudessaan Oulun kaupungin sivuilta.