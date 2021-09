Nuori oululaismies kuoli henkilöauton ulosajossa Utajärvellä varhain lauantaiaamuna. Onnettomuus tapahtui Ouluntiellä puoli kuuden aikaan aamulla.

Oulun poliisi kertoo tiedotteessaan, että auto oli suistunut tieltä ja päätynyt ojan kautta lähes sadan metrin matkan päähän pellolle. Auto vaurioitui onnettomuudessa kauttaaltaan ja sitä kuljettanut nuori mies menehtyi onnettomuudessa välittömästi. Kuljettaja oli autossa yksin.

Poliisi kertoo, että silminnäkijähavaintojen ja onnettomuudesta jääneiden jälkien perusteella on syytä epäillä, että kuljettaja on ajanut ylinopeutta. Tapahtumapaikalla nopeusrajoitus on 80 kilometriä tunnissa.

Tapausta tutkitaan törkeänä liikenneturvallisuuden vaarantamisena ja kuolemansyyn selvittämisenä. Poliisi selvittää onnettomuuden syytä, eikä asiasta tiedoteta tässä vaiheessa enempää.