Digistagelle on kerätty nuorten tekemiä eri taiteenalojen esityksiä: elokuvia, runoutta, sanataidetta, musiikkia, niksivideoita, teatteria ja tanssia.

Nuori Kulttuuri -tapahtuma viedään ensimmäisen kerran sen yli viisikymmenvuotisen historian aikana verkkoon. Nuori Kulttuuri Digifestival Pori 2021 lähetetään 21.–22. toukokuuta.

Digifestivaalin kulmakiviä ovat työpajat, Rap Corner, Nuori Kulttuuri Talks ja Digistage.

– Pelkän striimaamisen sijaan meille on tärkeää rakentaa vuorovaikutuksellisuutta myös digitaalisilla alustoilla, Suomen Nuorisoseurojen toimialajohtaja Pasi Saarinen sanoo.

Kaukaisin työpaja vedetään livenä Brasilian Rio de Janeirosta ja Digistagelle tuotetaan sisältöä esimerkiksi Tunisiasta.

Perjantaista lauantaihin kestävä tapahtuma on avoin kaikille nuorille. Workshoppeihin on pieni osallistumismaksu, muutoin tapahtuma on ilmainen.

Rap Cornerissa kolme tuomaria – Yeboyah, MC Kajo ja tuottaja & DJ Mel-3 – arvioi ja antaa palautetta esiintyjien lähettämistä esityksistä. Workshopeissa on tarjolla teatteria, katutanssia, sambarytmejä ja elokuvaa. Digistagelle on kerätty suuri joukko nuorten tekemiä eri taiteenalojen esityksiä.

Nuori kulttuuri Talks on nuorten rakentama keskusteluareena taiteen ja kulttuurin äärellä.