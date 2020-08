Keskiviikkona harjoitusottelukautensa aloittava Kärpät pelasi tiistaina näytösottelun Oulun Lipon Ykköspesis-joukkuetta vastaan Raksilan pesäpallostadionilla. Aku Räty kuului pesäpallossa omien sanojensa mukaan joukkueensa kantaviin voimiin. Kuva: Maiju Pohjanheimo

Pohjois-Amerikan palloiluliigojen jatkuminen on otettu ilolla vastaan myös Kärppien leirissä. Moni on seurannut innoissaan NHL:n pudotuspelejä, mutta oululaisjoukkueen pukukopissa on pelaaja, jonka sydän on oranssin pallon muotoinen.

Aku Räty seuraa suurella mielenkiinnolla koripalloliiga NBA:n tapahtumia. Räty on auringontarkasti kartalla siitä, mitä Orlandon Disneyworldissa sijaitsevassa NBA-kuplassa tapahtuu.