OULU

Menestys tuo mukanaan odotuksia ja suorituspaineita. Niiden keskellä kilpaurheilija järjestelee ja valjastaa ajatuksensa, jotta tie tavoitteisiin säilyy selkeänä.

Maastohiihtäjä Niilo Moilanen kertoo olleensa nuorena selkeästi nykyistä kovempi jännittäjä ja ottaneensa paineita suorittamisesta. Vuosien varrella taito käsitellä paineita on parantunut.

– En ota yhtä paljon stressiä kuin ennen. En mieti, mitä yleisö sanoo, hän toteaa.

Niilo Moilanen tunnustaa olevansa hyvin kilpailuhenkinen mutta samalla realisti. Tavoitteissa hän etenee pienin askelin. Kuva: Elina Tikkanen

Vaatimukset ja odotukset ovat urheilussa keskeisiä asioita. Osa urheilijoista kokee suorituspaineita enemmän, osa vähemmän.

– Mikä niitä sitten kelläkin aiheuttaa, onko se urheilija itse ja asetetut tavoitteet, vai tuleeko painetta ympäristöstä? Odotuksia urheilijaa kohtaan on väistämättä, jos menestystä tulee. Usein isoimmat paineet luo urheilija itse, Moilanen huomauttaa.

Tähtäin korkealla

mutta realistinen

Viime talvena nuorten maailmanmestaruuden perinteisen sprintissä voittanut Moilanen on asettanut tavoitteensa valmentaja Tuomo Kiviniemen kanssa. Asiat on mietitty tarkkaan, ja tähtäin on korkealla.

Moilanen tunnustaa olevansa hyvin kilpailuhenkinen. Samalla hän lähestyy tavoitteita realistisesti.

Niilo Moilasen harjoitusohjelmaan on lisätty jo lumiliikuntaa. Tuntumaa hän hakee putkesta, sillä ensilumen ladut eivät ole vielä auki. Kuva: Elina Tikkanen

– Se ruokkii paremmin tekemistä. Ei kannata tavoitella kuuta taivaalta, vaan pienin askelin edetään. Pikavoittoja ei voi tavoitella kestävyyslajissa, hän sanoo.

Moilanen siirtyy nyt alle 20-vuotiaiden sarjasta alle 23-vuotiaiden sarjaan. Suurimmat tavoitteet ovat päämatkassa eli sprintissä. Kisakauden tärkein koitos asettuu jälleen MM-kisoihin.

– Tavoitteena on olla siellä kauden parhaassa iskussa, Moilanen kertoo.

Yhtenä tärkeänä tavoitteena ensi kaudelle on päästä kilpailemaan jossakin maailmancupkilpailussa. Hiihtäjästä on mahtavaa päästä tsekkaamaan maailmancupin tasoa.

Moilanen kuuluu nyt alle 23-vuotiaiden maajoukkueeseen. Hän hakee menestystä myös SM-tasolta. Mielessä on kärkihiihtäjien haastaminen.

– Nyt on otollinen aika katsoa tämä urheilijakortti loppuun asti. Selvittää, mihin rahkeet riittää, Moilanen toteaa.

Poikkeuksellista

valmistautumista

Tulevaan kauteen valmistautuminen on ollut hyvin poikkeuksellista. Moilanen kävi lukion neljässä vuodessa ja on viime kevään ylioppilas.

Varusmiespalvelus haukkasi paljon paukkuja huhti-syyskuussa. Kainuun prikaatin urheilukoulussa oli Moilasen lisäksi muitakin maastohiihtäjiä. Hänestä on hienoa, että olemassa on urheilukoulun kaltainen mahdollisuus.

– Kesän ja alkusyksyn harjoituskausi on ollut poikkeava. Kompromisseja on tehty. Ei menty urheilijan ehdoilla, koska on ollut muita velvollisuuksia, Moilanen kertoo.

Pientä lisähaastetta on tuonut polven rasitusvamma. Alkukesästä Moilanen keskittyi voimaharjoitteluun. Puhtia kertyi erityisesti yläkroppaan ja tasatyönnön kapasiteettiin. Lisänä on ollut muun muassa teknistä harjoittelua.

Harjoitteluun pantujen tuntien määrä on tässä vaiheessa kauteen valmistautumista aika iso. Lepopäivinä Moilanen ei kummoisia aktiviteetteja kaipaa.

Harjoitusohjelmaan on lisätty jo lumiliikuntaa. Ensilumen ladut eivät ole vielä auki, mutta Moilanen hakee lumituntumaa putkesta. Syksyn edetessä hän kiristää ruuvia ja ryhtyy kaivamaan kisakuntoa kovempien harjoitusten kautta.

– Valtavia harppauksia ei tavoitella tällä kaudella, mutta pieniä yksityiskohtia on pystytty viemään eteenpäin. Olen ihan tyytyväinen kokonaisuuteen ja luottavainen tilanteeseen. Jos lumille siirtyminen sujuu, ja saa ehjän treenijakson, uskon, että kauteen on ihan hyvät lähtökohdat, Moilanen sanoo.

Sprintti on matkana hektinen. Hiihtäjältä vaaditaan voimaa, taktista pelisilmää ja kykyä rytminvaihdoksiin. Tilanteita tulee eteen yllättäen ja nopeasti.

Kaikkea urheilija ei pysty ennakoimaan vaikka olisi kuinka hyvin valmistautunut ja hereillä tilanteissa. Kisoissa nähdään välillä esimerkiksi kaatumisia ja välinerikkoja. Sprinttiladulla riittää hiihtäjiä, joten tilanteiden lopputulos ei ole aina välttämättä itsestä kiinni.

– Sellainen on sprinttihiihdon luonne. Toki on harmi, jos kauden pääkisassa sattuu jotain, mutta ei sitä mieti etukäteen, Moilanen toteaa.

Fakta Niilo Moilanen Kuka: Maastohiihtäjä, päämatkana sprintti. Saavuttanut: Voitti ensimmäisenä suomalaisena mieshiihtäjänä nuorten maailmanmestaruuden perinteisen sprintissä viime talvena. Tällä hetkellä: Mukana alle 23-vuotiaiden maajoukkueessa. Starttaa tulevan kisakauden Vuokatin Suomen cupissa 6.-7. marraskuuta. Ikä: 20 vuotta. Missä: Kotoisin Oulusta, asuu tällä hetkellä Sotkamossa Vuokatin vieressä. Viettää aikaa myös Kuopiossa tyttöystävän luona ja treenaten. Seura: Pohti Ski Team. Perhe: äiti, isä ja pikkusisko.