Siiri Vähämetsän arki kuluu Oulussa lukio-opintojen parissa. Viikonloppuisin hän suuntaa kotiinsa Hailuotoon, jossa hän leipoo, käy lenkillä ja ajelee traktorilla. Kuva: Jarmo Kontiainen

Vihdoinkin tästä saa puhua. Hailuotolainen Siiri Vähämetsä, 18, on helpottunut, sillä hän on joutunut salailemaan kavereiltaan koko kesän tietoa siitä, että hän on päässyt mukaan Koko Suomi leipoo -ohjelmaan. Hän on nuorin ohjelman 12 kilpailijasta. Toki kaverit olivat ohjelmaan osallistumista hänelle jo ehdotelleetkin, sillä Vähämetsän leivontainnostus on ollut jo pitkään tiedossa.

– Tykkään tehdä käsillä. Se on vahvuuteni, hän sanoo.