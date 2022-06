Höyhtyän ostoskeskuksen lattialaatoilla on siellä täällä pieniä, neliönmallisia maalauksia. Värikkäiden maalausten takana on joukko nuoria, jotka osallistuivat Lintulammen aluetoimikunnan järjestämään kesäsetelillä tehtävään työjaksoon.

Tämä on kolmas kesä, jona Höyhtyän ostoskeskukseen on ilmestynyt nuorten tekemää ympäristötaidetta. Aiempina kesinä on maalattu kuvia ostarin tyhjille seinille sekä maalattu istuinpenkkejä.