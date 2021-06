Tänä viikonloppuna vietetään monessa kodissa valmistujaisjuhlaa. Koronarajoituksetkin ovat siinä määrin hellittänet, että maltillisen kokoisiin juhliin on mahdollisuus. Jotkut järjestävät juhlat vasta myöhemmin odottaessaan, että koronatilanne kääntyy vielä paremmaksi.

Juhlimista ei kuitenkaan kannata jättää kokonaan väliin, vaikka takana on pitkä poikkeusaika eikä täysin selvillä vesillä olla vieläkään. Nuorelle opinnoista valmistuvalle hetki on yksi elämän mieleenpainuvimmista, ja juhla on osoitus arvostuksesta tämän tekemää työtä kohtaan. Nyt valmistuvat nuoret ovat sinnitelleet läpi etäopintojen ja sosiaalisten kontaktien rajoittamisen. He ovat joutuneet opinnoissa oman itseohjautuvuutensa ja vastuuntuntonsa varaan aivan eri tavalla kuin nuoret ennen koronakriisiä.