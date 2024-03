Nuorten näyttämö tuo klassikkotekstiin tähän päivään ja Ouluun. Koko porukka hokee miekat ja nyrkit pystyssä: ”Minä olen Don Quijote, surullisen hahmon ritari.” Kuva: Pekka Peura

Don Quijote on köyhä maalaishidalgo, joka kuvittelee olevansa pahan voimia vastaan taisteleva ritari. Hän on kuitenkin ihan tavallinen heppu, joka on lukenut liikaa sankarillisia ritariromansseja.

Oulun teatterin Nuorten näyttämö tuo yli 400 vuotta vanhan tekstin nykypäivään ja Ouluun.