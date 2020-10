Huumausaine laitetaan yleisimmin alkoholijuoman sekaan. Arkistokuva. Kuva: Anssi Juntto

Muistin menetys, tunne, että jalat menevät alta. Kroppa ei tottele, pahoinvointi ja raju oksentelu kestävät pitkälle seuraavaan päivään. Näin kuvailevat oireitaan Kalevaan yhteyttä ottaneet nuoret naiset, jotka epäilevät tulleensa jonkinlaisen huumauksen kohteeksi oululaisissa anniskeluravintoloissa. Aiheen arkaluontoisuuden vuoksi naiset haluavat pysyä nimettöminä.

Naisten tarinat ovat hyvin yhteneväiset: he kertovat viettäneensä iltaa ystäviensä kanssa, alkoholijuomia on nautittu maltillinen määrä ennen ravintolaan menoa. Ravintolassa tilatun juoman jälkeen olo on muuttunut huteraksi, ja muistikuvat illan tapahtumista ovat heikot. Seuraavalle päivälle suunniteltu tehokas opiskelupäivä jää pahoinvoinnin ja oksentelurumban takia väliin. Naisten mukaan tapaukset ovat sattuneet syyskuun alkupuolella.