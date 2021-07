Kärppien maalivahti Leevi Meriläinen on yksi alle 20-vuotiaiden maajoukkueeseen valituista pelaajista. Kuva: Jarmo Kontiainen/Arkisto

Suomen alle 20-vuotiaiden jääkiekkomaajoukkueessa on poikkeuksellisen vahva miehitys Kärpistä, kun joukkue lähtee pelaamaan heinäkuun lopulla USA:n Plymouthiin kansainvälistä turnausta.

Keskiviikkona julkaistuun joukkueeseen mahtui peräti kuusi pelaajaa Kärpistä. Mukana ovat maalivahdit Joel Blomqvist ja Leevi Meriläinen, puolustaja Topi Niemelä sekä hyökkääjät Aatu Räty, Ville Koivunen ja Samu Tuomaala.

Entisiä Kärppien pelaajia joukkueessa ovat Ville Ottavainen, Kasper Puutio, Rami Määttä ja Oliver Suni.

Joukkue päätti juuri testi- ja otteluleirinsä Vierumäellä. Meriläiselle kyseessä oli ensimmäinen maajoukkuetapahtuma.

– On ollut tosi hauskaa ja hyvältä on maistunut. Päivät ovat menneet tosi nopeasti. Paljon on kavereita Oulustakin, niin helppoa on ollut tulla mukaan touhuun, Meriläinen kertoo maajoukkueen videohaastattelussa.

Meriläinen teki kesäkuussa NHL-sopimuksen Ottawa Senatorsin kanssa. Hän paljastaa haastattelussa, että ensi kaudella hän pelaa OHL-juniorisarjassa Kanadan Kingstonissa.

World Junior Summer Showcase -turnaus järjestetään Plymouthissa 24.–31. heinäkuuta. Turnaukseen osallistuu Leijonien lisäksi Ruotsi sekä USA kahden joukkueen voimin.

Antti Pennasen luotsaama joukkue matkustaa USA:han perjantaina.