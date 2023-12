Göteborg

Kanadan Matthew Poitras ja Suomen Max Koskipirtti väänsivät kiekosta. Kuva: Bjorn Larsson Rosvall

Pelin henki oli selvä alusta asti. Altavastaaja Suomi jäi Kanadan jalkoihin ja yritti iskeä vastahyökkäyksillä jääkiekon alle 20-vuotiaiden miesten MM-kilpailujen avausottelussa Göteborgissa.

Nuoret Leijonat piti hatarasta peliesityksestään huolimatta lukemat tasaisina päätöserään saakka, kiitos maalivahti Niklas Kokon huipputorjuntojen. Kanada ansaitsi 5–2-voittonsa.

Ikäluokan kaksi edellistä maailmanmestaruutta voittanut Kanada on tiistaina alkaneiden MM-kilpailujen suursuosikki. Tämä näkyi kaikessa. Suomi hävisi kamppailupelaamisessa, pelasi vastustajaansa verrattuna huolimattomasti ja oli kaikkiaan kesy leijonalauma.

Suomen toisen erän 1–2-kavennusmaali syntyi kanukkireseptillä, kun lopulta ylivoimalla kiekkoja toimitettiin vauhdikkaasti maalille. Aleksanteri Kaskimäki ohjasi maalin edestä kiekon verkkoon ja piti voittohaaveet elossa.

Kanada on ollut Suomen alle 20-vuotiaille vaikea kaadettava. Nuoret Leijonat on kukistanut Kanadan MM-kilpailuissa viimeksi 2019 puolivälierässä. Sen jälkeen Suomi on hävinnyt viidesti.

Rousseaun kobrakäsi heilahti

Nuorista Leijonista Jere Lassila ja Lenni Hämeenaho väläyttivät mailataitojaan avauserässä, mutta Mathis Rousseau oli valppaana Kanadan maalilla vähissä tilanteissa.

Suomen maalilla riitti liikennettä. Hanakasti laukoneet kanadalaiset pitivät Kokon kiireisenä, eikä Suomen kenttäpelaajien kiekkovarmuus vakuuttanut.

Suomi tuhlasi avauserässä ylivoimapelin, kun erikoistilanneviisikot eivät saaneet peliään pyörimään. Paras paikka aukesi tasaviisikoin erän lopussa, mutta Rousseaun kobrakäsi poimi Hämeenahon noston.

Seuraavassa vaihdossa Kanada sai vihdoin kiekon maaliin, kun Nate Danielson yllätti Kokon.

Toisessa erässä Kanadan Jordan Dumais porhalsi läpiajoon Suomen puolustajien välistä ja kilautti tolppaa. Hetkeä myöhemmin Owen Allard tuplasi Kanadan johdon 2–0-maalillaan.

Suomi suoraviivaisti pelaamistaan. Jani Nyman tarjoili Hämeenaholle maukkaan ohjauspaikan, mutta vasta Kaskimäki onnistui ohittamaan Rousseaun Suomen kolmannessa ylivoimapelissä.

Päätöserässä Suomi tuhlasi kolme ylivoimapeliä.

Sitten ylärima pelasti Suomen takaiskulta, mutta videotarkistus ei. Rimaa kilauttanut Macklin Celebrini survoi pelivälineen Kokon selän taakse. Matthew Poitras länttäsi 4–1-lukemat tyhjään maaliin. Tuon jälkeen Lassila kaunisteli lukemia 2–4-kavennuksellaan, mutta Kanada teki vielä toisen täysosuman tyhjään maaliin.

Suomalainen kiekkokansa odottaa kevättä

Kanada hallitsi myös katsomossa, jota kansoittivat kovaa ääntä pitäneet vaahteranlehtipaitojen kannattajat.

Alle 20-vuotiaiden MM-kilpailut on kanadalaisille kansainvälisen kiekkoilun vuoden kohokohta, joka saa vaahteranlehtipaitoihin sonnustautuneet kannattajat matkustamaan jopa Atlantin valtameren yli MM-kilpailuihin.

Suomalaisille Itämeren ylitys vaikutti olevan liikaa. Göteborgissa piti ääntä vain kourallinen Suomen kannattajia. Kevään miesten MM-kilpailuissa tilanne on toinen, kun pahvikypärien kahinaa riittää kyllästymiseen asti.