Aatos Bollström esiintyi Ronny-nimellä. Hän levytti ensimmäisenä Se jokin sinulla on -rautalankakappaleen. Kuva: Kari Raution kotisivut

Se jokin sinulla on -kappaleen lauloi Suomessa ensimmäisenä Aatos Bollström, Ronny-nimellä esiintynyt romaninuorukainen. Iso joukko nimekkäimpiä iskelmätähtiä on levyttänyt saman laulun eri vuosikymmenillä sen jälkeen, kun Ronnyn tulkinta yhdessä lahtelaisen rautalankabändin The Loafersin kanssa taltioitiin singlelevylle tammikuun lopussa 1964.

Jokaisen tanssiorkesterin on edelleen soitettava tämä rautalankabiisi illasta toiseen. Ja edelleen Ronnyn äänen kuulee silloin tällöin radiokanavilla.