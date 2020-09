Syksy 1995, Isle of Wight. Siitä on 11 vuotta, kun Hanoi Rocksin rumpali Razzle on kuollut auto-onnettomuudessa Yhdysvalloissa 1984. Olen vaihto-opiskelijana Englannissa ja teen retken viikonloppuna etelärannikolla sijaitsevalle Wightsaarelle, jonka monet tuntevat myös kielikursseista.

Matkaseuralaiseni tietää, että Razzle oli kotoisin siltä saarelta.