Nuohousalan keskusliiton mukaan alalle tarvitaan pikaisesti pätevyysrekisteri, johon on listattu henkilöt, joilla on oikeus tehdä nuohoojan töitä.

Lain mukaan nuohoustyötä voi tehdä vain ammattipätevyyden hankkinut nuohooja. Sekä Nuohousalan keskusliittoon että Kilpailu- ja kuluttajavirastoon on tullut yhteydenottoja, jossa nuohoojana epäillään toimivan henkilöitä, joilta nuohoojan pätevyys puuttuu.

Suomessa pitkään toiminut piirinuohousjärjestelmä päättyi vuonna 2019, ja sen jälkeen asiakkaat ovat voineet tilata kenet tahansa nuohoojan kotiinsa. Kiinteistön omistajalla ei ole kuitenkaan mitään mahdollisuutta tarkastaa, onko nuohooja pätevä vai ei.

Vuonna 2019 eduskunta edellytti lausumassaan, että nuohoojan ammattipätevyysrekisterin sekä asuinkiinteistöjen nuohousrekisterin perustamista selvitetään.

Suomessa on noin 1,27 miljoonaa nuohottavaa kiinteistöä. Niistä asuinrakennuksia on noin kolme neljäsosaa. Nuohottavia tulisijoja Suomessa on 3,5 miljoonaa ja puukiukaita 1,5 miljoonaa.

Lain mukaan vakituiseen asumiseen käytetyissä rakennuksissa tulisijat ja savuhormit pitää nuohota vähintään vuosittain.