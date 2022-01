Sydney

Tennistähti Novak Djokovic on viety Melbournen lentokentältä lähellä sijaitsevaan hotelliin, jota Australian valtion käyttää säilöntäkeskuksena. Arkistokuva. Kuva: DAVE HUNT

Australian avoimeen tennismestaruusturnaukseen tulossa ollut Novak Djokovic pysäytettiin Melbournen lentoasemalla ja hänen viisuminsa peruttiin.

Djokovic vietiin lentokentältä lähellä sijaitsevaan hotelliin, jota Australian valtion käyttää säilöntäkeskuksena. Hänen juristinsa haastavat viisumin perumispäätöksen oikeusteitse.

Aiemmin Djokovic oli väittänyt Instagramissa, että hän olisi saanut terveyssyistä poikkeusluvan pelata tenniskauden ensimmäisessä arvoturnauksessa ilman koronarokotusta.

Rokotevastaisesti julkisuudessa esiintynyt Djokovic on saanut koronavirustartunnan ainakin kerran, eikä hän ole kertonut, onko hän ottanut rokotuksen.

– Djokovicin viisumi on peruttu. Säännöt ovat sääntöjä, erityisesti kun kyse on rajoistamme. Kukaan ei ole sääntöjen yläpuolella. Voimakkaat toimemme rajoilla ovat olleet tärkeänä syynä siihen, että Australiassa kuolemien määrä covidin takia on ollut yksi maailman alhaisimmista. Olemme jatkossakin valppaina, Australian pääministeri Scott Morrison viestitti Twitterissä.

Rajaviranomaisten mukaan Djokovicilla ei ollut tarpeeksi näyttöä täyttääkseen Australian maahantulovaatimukset.

– Ne, jotka eivät ole kansalaisia ja joilla ei ole voimassa olevaa viisumia maahantulon yhteydessä tai joiden viisumi on peruutettu, pidätetään ja poistetaan Australiasta, todettiin viranomaisten lausunnossa.

Tieto Djokovicin saamasta poikkeusluvasta aiheutti aiemmin Australiassa voimakasta arvostelua, kertoo BBC.

Djokovicin oli tarkoitus jahdata Melbournessa uransa 21:tta kaksinpelin grand slam -titteliä, joka olisi nostanut hänet kaikkien aikojen grand slam -mestaruuslistan kärkeen.

Ennen Australian avoimia Djokovicin kanssa mestaruuksien määrässä tasoissa ovat niin ikään 20 grand slamia valloittaneet Espanjan Rafael Nadal ja Sveitsin Roger Federer, jolta jää loukkaantumisen takia ainakin alkukausi väliin.

Australian avoin mestaruusturnaus alkaa 17. tammikuuta.