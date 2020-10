Sapsokosken vanha myllypato puretaan, jotta nousukala pääsee uusille kutupaikoille. Kuva: Petri Hakkarainen

Yli 70 vuotta on taimen yrittänyt turhaan nousta Sapsojärvestä Alajärveen, mutta nyt kututie on aukeamassa. Oulujoen vesistöön kuuluvan Sapsokosken pato murtuu vastustelematta kaivinkoneen piikkausvasaran alla.

Sapsokoskesta on otettu voimaa myllyyn ja sähkögeneraattoreihin, mutta jo kymmeniä vuosia pato on ollut vain tuottamaton kosken kahle. Nykyinen omistaja on Suomen toiseksi suurin sähköntuottaja UPM.