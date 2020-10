Havator Oy nostaa isolla nosturilla Kiiminkijoen väliaikaisen sillan lähipäivinä. Kuva: Jukka-Pekka Moilanen

Nelostien väliaikainen silta on tarkoitus nostaa lähipäivinä ylös Oulun Haukiputaalla. Aila-myrskyn vuoksi vaurioituneen sillan nostotyön tarkkaa päivämäärää ei ole lyöty vielä lukkoon.

Kiiminkijoen ylittävän sillan nostamista varten paikalle on koottu jättimäinen nosturi, jonka korkeus on lähes 75 metriä. Puomillakin on pituutta 60–70 metriä. Torstaina päivällä nosturi oli pieniä viimeistelyjä vaille valmis. Nosturin osia on tuotu paikalle kymmenillä rekoilla.