Mitä Batman teki elokuvien Yön ritari ja Yön ritarin paluu välillä, kysytään nettilehti Den of Geekin artikkelissa. Seuraa pitkä spekulaatio aiheesta. Tällaisen keskiäkäisen mieleen nousee kysymys, onko tämä nyt journalismia. No, onhan se viihdejournalismia.

Yleisemmällä tasolla askarruttaa myös, onko tämä jotain, mihin kenenkään aikuisen (oletan että artikkelin kirjoittaja on aikuinen) kannattaisi aikaansa käyttää. Siis pohdiskella, mitä sepitteellinen hahmo on poissa ollessaan "tehnyt", aivan kuin tämä olisi todellinen henkilö, jonka elämäkerrassa on aukko.