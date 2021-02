Kuvituskuva. Kuva: Vesa Joensuu

Oulussa on keskiviikkona iltapäiväkahteen mennessä ilmaantunut viisi uutta koronatartuntaa. Tartunnat ovat tulleet perheen sisältä ja kaveripiiristä. Yhden tartunnan lähde on tuntematon. Asiasta kertoo Oulun kaupunki päivittäistiedotteessaan.

Teuvo Pakkalan koulussa on ilmennyt koulualtistuminen. Altistuneisiin on oltu yhteydessä.

Karanteeniin on tänään asetettu 42 henkilöä. Suuri määrä selittyy tartunnan saaneiden suurella kontaktien määrällä. Tämä havainto korostaa suojaamattomien lähikontaktien rajoittamisen merkitystä epidemian hallinnassa.

Oulussa on tällä viikolla keskiviikkoiltapäivään mennessä ilmennyt kymmenen uutta tartuntaa. Määrä on noin puolet vähemmän kuin edellisellä viikolla tähän aikaan.

Kaksi Oulun tartunnoista on peräisin Skellefteåssa sijaitsevalta Northvoltin akkutehtaalta, jossa aiemmin on todettu helpommin leviävää brittiläistä muuntovirusta. Tartunnan saaneet on asetettu karanteeniin heti Suomeen saapumisen jälkeen.

Tieto tartuntojen virustyypistä varmistuu perjantain aikana.