Oulun Kuusisaaressa 12.–13. elokuuta ensimmäistä kertaa järjestettävän North of Hell -festivaalin ohjelmisto on täydentynyt vielä yhdellä yhtyeellä, kun tapahtuman esiintyjäksi on kiinnitetty kreikkalainen black metal -kokoonpano Rotting Christ. Ateenassa vuonna 1987 perustettu yhtye kapuaa lavalle lauantaina 13. elokuuta.

Kaksipäiväisen tapahtuman päiväkohtainen ohjelmisto on myös julkistettu.

Perjantain esiintyjät ovat Cradle of Filth (UK), Cult of Luna (SE), Tesseract (UK), Leprous (NO), Turmion Kätilöt, Vader (PO), Rotten Sound, Beneath My Feet (SE) sekä Resolution 13.

Lauantain esiintyjiä ovat Opeth (SE), Cannibal Corpse (US), Hypocrisy (SE), Napalm Death (UK), Zeal & Ardor (CH/US), The Ocean (DE), Rotting Christ (GR), Wolfheart, Norna (SE/CH), Dawn of Solace, Khroma sekä Chronoform.