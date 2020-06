Jällivaara, Ruotsi

Norrbottenissa on todettu 103 uutta koronavirustartuntaa ja yksi kuolemantapaus. Norrbottenissa on kaikkiaan 1 106 tartuntatapausta ja tautiin on kuollut 64 henkilöä.

Sairaalahoidossa oli keskiviikkona 24 henkilöä, joista kahdeksan sai tehohoitoa.