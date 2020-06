Kuva: Miila Kankaanranta

Norrbottenissa kerrottiin keskiviikkona 103 uudesta koronaviruksen tartunnasta.

Norrbottenin kunnista eniten tapauksia on Jällivaarassa, jossa on 17 tartuntaa tuhatta asukasta kohden. Norrbottenissa sama luku on 3,8 ja koko Ruotsissa 5,6. Tartunnan saaneista monet ovat keski-ikäisä ja nuoria henkilöitä.