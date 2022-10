Tukholma

Norjan länsirannikolla Nyhamnan kaasuterminaali on evakuoitu. Paikallinen poliisi on kertonut Twitterissä, että tilanne on selvitetty ja poliisi tiedottaa asiasta myöhemmin.

Norjalaisen Aukran kunnan edustaja on kertonut norjalaiselle TV2:lle, että terminaali evakuoitiin pommiuhkauksen vuoksi.

– Se on dramaattista, kun tällaisia viestejä saa. Lähetimme heti henkilökuntaa avuksi, kun saimme viestin, Aukran pormestari Odd Jörgen Nilssen sanoi TV2:lle.

Mören ja Romsdalin poliisi kertoi torstaina Twitterissä kello 10.16 Suomen aikaa evakuoinnista. Kello 10.50 se kertoi tilanteen olevan selvitetty.

Pormestarin mukaan kunta on tietoinen tilanteesta ja evakuointia jatketaan toistaiseksi.

Nyhamnan terminaali kuuluu isoon Ormen Langen kaasukenttään. Kenttä on monikansallisen öljy-yhtiön Shellin omistuksessa. Yhtiö ei ole halunnut kommentoida tilannetta NTB:lle.

Alueelta kulkee myös iso kaasuputki Norjan ja Britannian välillä.

NTB on ollut yhteydessä myös Norjan puolustusvoimien operatiiviseen esikuntaan, joka kehotti olemaan yhteydessä poliisiin.