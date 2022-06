Kuvaa tapahtumapaikalta lauantain vastaisena yönä. Kuva: Javad Parsa

Oslossa lauantain vastaisena yönä tapahtunutta ampumista tutkitaan terroritekona, ilmoittaa Norjan poliisi. Joukkoampumisessa Oslon keskustassa kuoli kaksi ihmistä ja 19 haavoittui. Osa haavoittuneista on saanut vakavia vammoja.

Poliisi on ottanut kiinni yhden epäillyn ja ilmoittaa, ettei mikään viittaa siihen, että ampujia olisi ollut useampi. Ampuminen tapahtui baarikadulla lähellä suosittua London Pub-homobaaria. VG-lehden mukaan epäilty on nelikymppinen Norjan kansalainen, joka on syntyisin Iranista. Mies on poliisille entuudestaan tuttu. Poliisin mukaan miestä epäillään tapoista, tapon yrityksistä ja terroriteoista.

Oslossa on tällä viikolla vietetty pride-viikkoa, mutta Oslon Pride ilmoitti varhain aamulla, että lauantaille suunniteltu pride-paraati on peruttu.

Ensimmäiset ilmoitukset ampumisesta tulivat kahden jälkeen yöllä Suomen aikaa.

Norjalaisen VG-lehden silminnäkijätietojen mukaan useat ihmiset pakenivat paikalta paniikissa. London Pub on yksi Oslon suosituimmista homobaareista.

Norjan pääministeri Jonas Gahr Störe kirjoitti Facebookissa, että ampuminen oli karmea ja järkyttävä hyökkäys viattomia ihmisiä vastaan.

– Emme tiedä vielä, mitä on tämän hirvittävän teon taustalla, mutta kaikille hbtq-ihmisille jotka ovat peloissaan ja surevat haluan sanoa, että me olemme teidän kanssanne, Störe sanoi.

Ampuja saatiin nopeasti kiinni

Oslon poliisin Tore Barstadin mukaan kyseessä olisi kolme rikospaikkaa, joista London Pub on yksi. Kaksi muuta ovat pieni pikaruokaravintola sekä jazzklubi Herr Nilssen.

Barstadin mukaan poliisi sai ilmoituksen tapahtuneesta kello 1.14 paikallista aikaa ja poliisi uskoo pidättäneensä tekijän vain muutamaa minuuttia myöhemmin, kello 1.19.

Barstad kertoi VG:lle, että sairaanhoitoa tarvitsevia on kymmenen ja heistä kolmen tila on vakava. Tämän lisäksi 12 ihmistä haavoittui tai loukkaantui tilanteessa lievemmin.

VG-lehden haastatteleman, London Pubissa olleen miehen mukaan laukaukset kuultuaan henkilökunta pyysi kaikkia asiakkaita makuulle lattialle ja ihmiset pysyivät makuullaan siihen saakka, kunnes poliisi tuli paikalle.

Twitter-tilillään Oslon poliisi kertoo, että tilanne määriteltiin niin kutsutuksi Plivo-hälytykseksi eli jatkuvasti henkeä uhkaavaksi tilanteeksi.