Norjalaiskomediassa yritetään nauttia kesästä mökkeillen, mutta ongelmia aiheuttavat mökkinaapurit.

Suoratoistopalvelut

Norjalaisessa komediasarjassa pariskunta on perinyt vanhan mökin Oslon lähistöltä, mutta kesänvietosta on idylli kaukana. Ongelmia aiheuttavat muut mökkeilijät eikä kesäloma muutenkaan suju kovin leppoisasti, kun perheet ahtautuvat liian pieniin mökkeihin.

Täydellinen kesä 7. kausi, Dplay+ 3.6. alkaen

Tuntematon sotilas nähdään HBO Nordicilla

Väinö Linnan sotaromaanin vaikutus kulttuuriimme on valtava: siitä on tehty teatterisovituksia, kolme elokuvaa ja paljon muuta. Viisiosainen Tuntematon sotilas -sarja nähtiin tuoreeltaan Ylellä, mutta maanantaista lähtien sitä voi seurata HBO:lla. Jalkaväkiosaston taivalta jatkosodassa seuraava sarja on muokattu Aku Louhiniemen elokuvan (2017) pohjalta. Se sisältää myös elokuvassa näkemätöntä materiaalia.

Tuntematon sotilas, HBO Nordic 1.6. alkaen

Chicago-sarjoissa ensihoitajat rientävät apuun

Mikäpä olisikaan osuvampi paikka toimintadraamasarjalle kuin kovaotteisesta meiningistään tunnettu Chicago. Sinne sijoittuvat Dick Wolffin luomat Chicago Fire, -Med ja -P.D -sarjat, jotka seuraavat kaupungin ensihoitajien kiireistä arkea. Heitä työllistävät rikos-, tapaturma ja tulipalot.

Chicago Fire, -Med ja -P.D. -sarjojen uudet kaudet, Viaplay 1.6. alkaen

Sarja seuraa 18 päivää nuoren miehen elämää

Numerolla 18 on norjalaisdraamassa monta ulottuvuutta. 18-vuotias Emrah liittyy isojen rahojen toivossa rikollisjengiin. Rakastuttuaan ensimmäistä kertaa hänen on päätettävä, millainen hän haluaa olla. 18-osainen sarja seuraa Emrahia 18 päivän ajan.

18 - atten, Yle Areena 31.5. alkaen