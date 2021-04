Solfrid Koanda nosti EM-mitalin heti ensimmäisissä kansainvälisissä kisoissaan. Hän on asunut elämänsä ensimmäiset yhdeksän vuotta Oulussa. Kuva: YURI KOCHETKOV

22-vuotiaan norjalaisen Solfrid Koandan pronssimitali painonnoston EM-kisoissa oli suuri yllätys, sillä nainen on ollut lajissa mukana vasta reilun vuoden verran. Koanda saavutti Moskovassa pronssia 87-kiloisten työnnössä, yhteistuloksissa hän oli viides.

Yhtä suuri yllätys on, että Koanda on syntynyt Oulussa. Hänellä on Norjan ja Suomen kaksoiskansalaisuus.