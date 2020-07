Norjalainen veneilijä joutui veden varaan maanantain vastaisena yönä Inarijoella. Häntä etsittiin alustavasti paikalta jo yöllä, mutta etsinnät eivät tuottaneet tulosta.

Paikalla ovat alkamassa isommat etsinnät, kun etsijät pääsevät paikalle. Poliisin johtokeskuksen mukaan maasto on alueella erittäin vaikeakulkuista.

Etsintöjä tehdään sekä suomalaisin että norjalaisin voimin. Koska onnettomuus on tapahtunut Suomen puolella, Suomella on asiassa vetovastuu. Norjan yleisradioyhtiö NRK kertoo, että Norjan puolelta avuksi on tulossa ainakin pelastuskoiria ja Punainen Risti. Paikallistuntemusta etsintöihin tarjoaa paikallinen kalastushallinto.

Lapin pelastuslaitos sai hälytyksen ihmisen pelastustehtävästä maanantaiyönä noin kello 1.30. Ilmoituksen mukaan henkilö oli pudonnut Inarijokeen Porttikönkäällä Angelin eteläpuolella.

NRK:n mukaan joella olisi ollut veneessä kaksi ihmistä, joista toinen joutui veden varaan.

Finnmarkin poliisi Norjassa sai hälytyksen Suomen hätäkeskukselta ja lähetti paikalle pelastushelikoperin.

Kohde sijaitsee noin puolentoista tunnin ajomatkan päässä lähimmältä paloasemalta Suomessa. Kun pelastuslaitos pääsi yöllä kohteeseen, jokeen pudonnutta henkilöä ei etsinnöistä huolimatta löydetty.

Poliisin johtokeskuksesta arvioitiin maanantaiaamuna, että ennuste voi olla asiassa jo huono. Inarijoki on iso joki, jossa on isot virtaukset.

