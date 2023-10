Helsinki

Kirjallisuuden Nobel-palkinnon on voittanut norjalainen Jon Fosse. Kuva: Hakon Mosvold Larsen / EPA / Arkisto

Kirjallisuuden Nobel-palkinnon saa tänä vuonna norjalainen kirjailija Jon Fosse, 64.

Ruotsin akatemian mukaan Fosse palkittiin innovatiivisista näytelmistä ja proosasta, jotka antavat äänen sanomattomalle.

Fosselle on aiemmin myönnetty vuonna 2007 Ruotsin akatemian pohjoismainen palkinto. Vuonna 2015 hän sai Pohjoismaiden neuvoston kirjallisuuspalkinnon romaanitrilogiastaan Andvake, Olavs draumar ja Kveldsvävd.

– En ole odottanut tätä. Olen tottunut, että muut saavat sen (palkinnon), Fosse kommentoi uutistoimisto TT:lle.

Fosse sai viestin palkinnosta ollessaan liikkeellä autolla.

– On hyvä ajankohta saada palkinto nyt, kun olen kirjoittanut Septologin-kirjasarjan, Fosse sanoi.

Fossen teoksia ei ole tähän mennessä suomennettu, mutta hänen näytelmiään on esitetty suomalaisissa teattereissa sekä suomeksi että ruotsiksi. Teatterin tiedotuskeskuksen mukaan esimerkiksi Svenska Teaternissa sai ensi-illan vuonna 2001 näytelmä En sommars dag, Kajaanin kaupunginteatterissa vuonna 2001 näytelmä Nimi ja Turun kaupunginteatterissa 2004 Tyttö sohvalla.

Palkinnon saajia on nyt 120

Nobelin kirjallisuuspalkinto on jaettu vuodesta 1901. Palkintoja on tämän vuoden jälkeen jaettu 116 ja palkinnonsaajia on ollut Fosse mukaan lukien 120. Palkintoa ei ole jaettu seitsemänä vuonna eli 1914, 1918, 1935, 1940, 1941, 1942 ja 1943.

Palkinto on jaettu kahden henkilön kesken neljä kertaa. Vuonna 1904 sen saivat Frédéric Mistral ja José Echegaray, vuonna 1917 Karl Gjellerup ja Henrik Pontoppidan, vuonna 1966 Shmuel Agnon ja Nelly Sachs ja vuonna 1974 Eyvind Johnson ja Harry Martinson.

Tähän mennessä 17 naista on saanut kirjallisuuden Nobel-palkinnon. Heistä ensimmäisenä palkittiin vuonna 1909 ruotsalainen kirjailija Selma Lagerlöf.

Tähän mennessä nuorin palkinnonsaaja on ollut englantilainen kirjailija, runoilija, novellisti ja toimittaja Rudyard Kipling. Hän oli 41-vuotias saadessaan palkinnon vuonna 1907.

Vanhin palkinnon saaja on ollut brittiläinen kirjailija Doris Lessing. Hän oli 88-vuotias palkintovuonnaan 2007.