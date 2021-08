Turismi Suomesta Norjaan on tällä hetkellä sallittua 11 sairaanhoitopiirin alueelta. Perjantain jälkeen maahantulorajoitukset saattavat laajentua koskemaan koko Suomea. Kuva: Olli Miettunen

Turismi Suomesta Norjaan saattaa vaikeutua entisestään perjantain jälkeen, kertoo kertoo Norjan yleisradioyhtiö NRK.

Syynä tähän on se, että Suomi on määritelty euroopanlaajuisella koronatartuntakartalla kokonaan oranssiksi. Lisäksi Uusimaa on merkitty punaiseksi alueeksi. Koronakarttaa päivittää Euroopan tautienehkäisy- ja -valvontakeskus EDCD.