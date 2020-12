Norja ottaa käyttöön pakolliset koronatestit kaikille maahan saapuville matkustajille lauantaista lähtien.

Testi tulee tehdä viimeistään vuorokauden sisällä maahantulosta. Uudesta määräyksestä kertoi Norjan pääministeri Erna Solberg.

– Olemme huolissamme sekä uudesta virusmuunnoksesta, joka saattaa olla aiempaa tarttuvampi että siitä, että monet saattavat joulun jälkeen palata Norjaan maista, joissa tartuntojen määrä on selvästi korkeampi kuin meillä, Sohlberg sanoi.

Jos uusi virusmuunnos alkaa levitä maassa, saattaa Norja sulkea yhteiskunnan kokonaan, pääministeri varoitti.

– Meidän on tehtävä se, jotta voimme estää uutta virusmuunnosta saamasta jalansijaa Norjassa.

Maahan saa tulla vain sellaisten raja-asemien kautta, joilla testaaminen on mahdollista, ilmoittaa hallitus tiedotteessaan. Samalla testikapasiteettia rajanylityspaikoilla lisätään.

Pakollisen testin välttelystä voi saada sakkoja. Testausvaatimukseen tulee joitakin poikkeuksia, jotka koskevat esimerkiksi alle 12-vuotiaita lapsia, rajan yli töissä käyviä ja diplomaatteja.

Kiina antoi käyttöluvan omalle rokotteelleen

Kiinassa paikallisen Sinopharmin kehittämä koronarokote on saanut viranomaisilta ehdollisen hyväksynnän. Sinopharmin rokotteen on ilmoitettu olevan 79-prosenttisen tehokas covid-19-tautia vastaan.

– Sinopharmin rokotteen tiedetyt hyödyt ovat suuremmat kuin tiedetyt ja potentiaaliset riskit, totesi Kiinan lääkehallintoviraston varajohtaja Chen Shifei.

Hyväksyntä merkitsee, että rokotetta saa alkaa antaa riskiryhmille, jotka ovat vaarassa saada taudin vakavan muodon. Tavoite on rokottaa miljoonia ennen kiinalaisen kuukalenterin mukaista uuttavuotta, joka on 11. helmikuuta. Laumasuojan saavuttamisen arvioidaan vaativan, että Kiinan 1,3 miljardista asukkaasta rokotetaan ainakin 60–70 prosenttia.

Kiinassa jo noin 4,5 miljoonaa ihmistä on saanut jonkin koronarokotteen, vaikka niitä ei ole vielä hyväksytty. Suurin osa rokotetuista on terveydenhoidon työntekijöitä tai ulkomaille lähteviä työntekijöitä. Maassa on kehitteillä useita muitakin rokotteita.