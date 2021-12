Koronaviruksen antigeenitestaus eli niin sanottu pikatestaus on suurelta osin korvannut koronan tavallisen PCR-testauksen Pohjois-Suomessa. Asiasta kertoo Pohjois-Suomessa toimiva NordLab.

NordLabin mukaan antigeenitestaus on PCR-testiä nopeampi ja edullisempi. Nopeus on ollut tärkeää eritoten Lapissa, jossa koronatestien määrä on ollut koko ajan suuri muihin maakuntiin verrattuna. Antigeenitestausta on tarvittu, jotta testaus on saatu Pohjois-Suomessa tehokkaaksi.

NordLab kertoo testanneensa antigeenitestejä ja valinneensa niistä toimivimmat sekä huolehtineensa testejä käyttävien toimipisteiden työturvallisuudesta. Muuten antigeenitestauksesta eli näytteiden otosta ja analysoinnista ovat vastanneet kunnat.

NordLab kertoo myös olevansa kehittämässä testiä, joka testaa näytteestä neljä eri virusta. Testi selvittää, onko potilaalla influenssa, RS-virus vai koronavirusinfektio.

Pohjois-Suomen koronatestauksen tehokkuuteen on NordLabin mukaan vaikuttanut antigeenitestauksen lisäämisen ohella myös näytteitä analysoivien laboratorioiden määrä, joita on yhdeksällä eri paikkakunnalla. NordLabin laboratorioissa on enimmillään analysoitu yhteensä 3 600 koronatestiä vuorokaudessa.