Kuva: Jussi Korhonen

Nordea-pankin talousennusteessa arvioidaan, että Suomen talous kasvaa tänä vuonna 2,5 prosenttia. Talouskasvu hidastuu vuoden loppua kohti, ja ensi vuonna talouden kasvuennuste on nolla.

Myös koko Euroopan talouskasvu on hidastunut.

Nordea laski Suomen talouskasvun ennustetta, koska korkea inflaatio, nousevat korot, Euroopan energiakriisi ja Kiinan koronatoimet heikentävät näkymiä.

Suomalaisten kotitalouksien tilanne on lähiaikoina haastava. Inflaatio ja nousevat korot kasvattavat kotitalouksien menoja selvästi nopeammin kuin tuloja.

Kuluttajahinnat nousevat tänä vuonna noin 5 prosenttia nopeammin kuin ansiotaso.

– Kotitalouksien heikko ostovoima on alkanut näkyä tavarakulutuksen vähenemisen lisäksi asuntokysynnän heikentymisenä, mikä on omiaan hyydyttämään rakentamista, Nordean ekonomisti Juho Kostiainen sanoo.

Inflaatio kurittaa kaikkia länsimaita

Kotitalouksien ostovoima hupenee myös muissa Euroopan maissa, sillä ennätysnopea inflaatio kurittaa nyt laajasti länsimaita.

Nordean mukaan ostovoiman odotetaan hupenevan myös jatkossa, sillä Euroopan energiasektorin ongelmien korjaaminen kestää vuosia ja energian korkeista markkinahinnoista vasta pieni osa on mennyt läpi kuluttajille.

Nordean pääekonomisti Tuuli Koivu sanoo tiedotteessa, että hyvinkin erilaiset kehityskulut ovat nyt mahdollisia.

– Voimme päätyä euroalueella pitkäänkin hintojen ja palkkojen nousukierteeseen, joka pitää korot korkealla pitkään. Toisaalta voimme nähdä jo piankin syvän taantuman, jossa laaja-alaiset hintapaineet kaikkoavat nopeasti ja tarvitaan jälleen elvyttävää rahapolitiikkaa.

Koivun mukaan maailmantaloudessa epävarmuutta luo muun muassa se, saako Yhdysvaltojen keskuspankki maan voimakkaan inflaatiokierteen hallintaan. Toisaalla Kiina painii yhä koronarajoitusten kanssa, eikä siellä ole näköpiirissä nopeaa ulospääsyä.

Suomi verrattain hyvässä tilanteessa

Euroopan energiapula näkyy myös Suomessa korkeina sähkön ja polttoaineiden hintoina. Vientiteollisuus kärsii kalliiden hintojen lisäksi kysynnän vähenemisestä.

Suomi lähtee kohti talvea kuitenkin vahvemmista lähtökohdista kuin moni muu Euroopan maa.

– Energiasektorille tehdyt investoinnit vihreään siirtymään hyödyttävät nyt koko yhteiskuntaa, kun riippuvuus kallistuneesta fossiilisesta energiasta on vähentynyt. Suomen omavaraisuus sähkön tuotannossa myös paranee huomattavasti, kun Olkiluodon uusi reaktori saadaan käyttöön ja tuulivoimakapasiteetti kasvaa, Kostiainen sanoo.

Nordean mukaan Suomen talous on pärjännyt alkuvuonna hyvin Venäjän aloittamasta sodasta ja kohonneesta inflaatiosta huolimatta.

Palveluiden kulutuksen kasvu on lisännyt talouskasvua, ja myös teollisuuden ja rakentamisen suhdannetilanne on ollut vahva. Työllisyys on noussut ennätyskorkealle, ja työttömyys on laskenut nopeasti.

Ostovoiman heikentymistä ja kotimaisen kysynnän supistumista ovat puskuroineet kotitalouksille korona-aikana kertyneet säästöt sekä toistaiseksi hyvänä pysynyt työllisyystilanne sekä valtion tukitoimet.