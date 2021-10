Asuntolainojen kysynnän kasvu korona-aikana on yllättänyt pankit. Nordea on myöntänyt tänä vuonna ennätysmäärän asuntolainoja Oulun seudulla. Nordean Pohjois-Pohjanmaan, Kainuun ja Länsi-Pohjan muodostamalla toimialueella asuntoluototus on kasvanut noin 10 prosenttia ja Oulun seudulla 13 prosenttia.

Kuva: Leinonen Jukka