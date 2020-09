Limingan taidekouluun syntyi teatterinlinja kolmannella yrittämällä. Nämä teatterilinjan viisi opiskelijaa järjestävät tänään stand up -illan Tubassa: Helen Aalto (vas.), Jenni Ronkainen, Niklas Lehtimäki, Miia Laitinen ja Anne Nuojua. Kuva: Tiina Wallin

Limingan taidekoulun teatterilinja on toiminut vasta kuusi viikkoa. Silti opiskelijat tulevat ryminällä jo nyt julkiselle estradille. Viisi oppilaista järjestää stand up -illan Tubassa tänään torstaina.

Stand up vaatii uskallusta, nokkeluutta, rytmitajua ja häpeämättömyyttä. Teatterikurssilaisilta löytyy ainakin uskallusta, sillä he ovat saaneet nolla tuntia opetusta stand up -komiikassa. Liminkaan opettajiksi kutsutut stand up -koomikot Teemu Vesterinen ja Juuso Kekkonen peruivat kumpikin opetusvierailunsa terveyssyistä.