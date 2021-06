Vastikään vaimostaan eronnut Cal huomaa olevansa nelikymppinen sinkku elokuvassa Hölmö, hullu rakkaus.

Hölmö hullu rakkaus

★★★ The Officen eli Konttori-sarjan pomo Michael Scott on sekä itsekäs pölvästi että hellyttävä reppana. Rooli ei ole helppo, mutta Steve Carell on tasapainoillut siinä herkullisesti.

Glenn Ficarran ja John Requan komediassa kiikkulauta kallistuu vahvasti hellyttävyyden suuntaan. Carellin esittämä Cal on keski-ikäinen hissukka, josta vaimo (Julianne Moore) otti eron – kodin ja lasten kera.