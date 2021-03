Ouluun kohdistuvia Nokian vähennysaikeita ei ole vielä tiedossa, toteaa ylempien toimihenkilöiden luottamushenkilö Risto Lehtilahti Oulun yksiköstä.

– Ensi viikolla alkavat yt-neuvottelut. Ei olla sen pitemmällä, mitä julkisuudesta tiedetään. Kutsu on tullut neuvotteluihin, Lehtilahti sanoo.

Nokia kertoi tiistaina, että se pyrkii vähentämään kahdessa vuodessa jopa 10 000 työpaikkaa ja säästämään 600 miljoonaa euroa.

Koko Suomessa vähennyksiä olisi tulossa noin 300 työntekijää. Nokian viestinnästä kerrotaan, että suurin osa yt-neuvottelujen piiriin kuuluvista työpaikoista sijaitsee arvion mukaan Espoossa.

Ouluun Nokian henkilöstövähennyksiä ei ole viime vuosina rankasti osunut.

– Ylipäätään koko Suomea koskien enemmän meille palkataan porukkaa kuin meiltä vähennetään väkeä. 5G-osaajia palkataan koko ajan. Henkilömäärät ovat kasvaneet koko ajan, Lehtilahti sanoo.

Tällä kertaa yt-neuvotteluissa on Oulussa mukana myös tukiasematehtaan organisaatio, ja sitä ei ole tapahtunut vuosikausiin.

Tukiasematehtaan pääluottamusmies Keijo Alahuhtala kertoo, että tehdas on ollut viimeksi yt-neuvotteluissa mukana vuonna 2016.

Viime syksynä Oulussa oli Nokialla kaikkiaan noin 2300 työntekijää. Tehdasorganisaatiossa on nyt noin 500 henkilöä, siinä luvussa ovat mukana ylemmät toimihenkilöt, toimihenkilöt ja tuntipalkkalaiset.

– Kyllähän tämä harmittaa ja pistää mietityttämään, kun on (viime vuosina) säästytty yt-neuvotteluilta. Työntekijöiden kanssa on tässä jo juteltu. Mutta hankalaa on spekuloida, kun ei tiedetä, mihin henkilöstöryhmiin tämä kohdistuu, Alahuhtala sanoo.