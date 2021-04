Helsinki

Toimitusjohtaja Pekka Lundmark sanoo olevansa erityisen tyytyväinen verkkoinfrastruktuuritoimintaan, jota siivitti 5g-yhteyksien kysynnän kasvu. Arkistokuva. Kuva: PEKKA SIPOLA

Verkkolaitevalmistaja Nokia avasi torstaina vilkkaan tulospäivän kertomalla tuloksensa selvästä vahvistumisesta.

Hitaasta 5g-loikasta kärsineen Nokian tammi–maaliskuun vertailukelpoinen liikevoitto oli 551 miljoona euroa, kun se vuotta aiemmin oli 116 miljoonaa.

Liikevaihto nousi kolme prosenttia 5,1 miljardiin euroon. Yhtiön mukaan liikevaihdon kasvun seurauksena kannattavuus parani ja kassavirta oli vahva.

– Tällä vuosineljänneksellä kaikki meni putkeen, yhtiön toimitusjohtaja Pekka Lundmark sanoi mediatilaisuudessa.

Nokian vertailukelpoinen liikevoittoprosentti oli 10,9, kun se vuotta aiemmin oli 2,4. Yhtiö on aiemmin arvioinut, että luku asettuu tänä vuonna välille 7–10 prosenttia.

Lundmarkin mukaan vahva alkuvuosi luo hyvän pohjan sille, että lopullinen tulos asettuu lähelle tavoitteen ylärajaa.

Yhtiö kuitenkin pitää vuotta koskevan taloudellisen ohjeistuksen ennallaan. Toimitusjohtaja korosti tiedotustilaisuudessa moneen otteeseen, että vuosi on vasta alussa. Hän lisäsi, että kyseessä on vain yksi vuosineljännes muiden joukossa.

– Haluan painottaa sitä, että tämä on vasta ensimmäinen vuosineljännes. Tässä on paljon hyvää, niin kuin nähdään, mutta vuosi on vasta alussa, hän sanoi.

Markkinat reagoivat Nokian tulosjulkistukseen iloisesti. Helsingin pörssin avautuessa yhtiön osakekurssi oli OMXH-indeksin selvästi suurin nousija.

Kurssi lähti heti pörssin avautuessa 14 prosentin nousuun ja oli edelleen samoissa kantimissa kahden tunnin kaupankäynnin jälkeen. Samoihin aikoihin koko indeksi oli noin 1,2 prosentin nousussa.

Pandemia korostanut kiinteitä yhteyksiä

Lundmark myös ennakoi, että tyypillinen vuosineljännesten tulosten kausivaihtelu on aiempaa vähäisempää tänä vuonna.

Hänen mukaansa Nokian ensimmäinen kvartaali on perinteisesti ollut huono, kaksi keskimmäistä suhteellisen hyviä ja vuoden viimeinen neljännes valtavan hyvä.

– Nyt aloitimme vuoden niin hyvin, ettei ole realistista ajatella, että meillä olisi samanlainen kausivaihtelu tänä vuonna. Tämä perustuu yksinkertaisesti siihen, miten tilauskantamme on kehittynyt ja asiakkaiden ennusteet kehittyvät, Lundmark sanoi.

Hän korosti myös puolijohteiden vaikeaa saatavuustilannetta. Yhtiö onnistui turvaamaan niiden saatavuuden alkuvuonna, vaikka kysyntä ylittää tarjonnan, mutta tilanne vaatii Lundmarkin mukaan jatkuvaa seurantaa ja työtä.

Viime elokuussa Fortumin johdosta Nokian ohjaksiin siirtynyt Lundmark on erityisen tyytyväinen verkkoinfrastruktuuritoimintaan, jota siivitti 5g-yhteyksien kysynnän kasvu.

Myös nopeiden kiinteiden yhteyksien korostaminen on hänen mukaansa ollut yhtiöltä oikea valinta.

– Ihan selkeästi pandemia on ajanut investointeja kuituyhteyksiin. Operaattorit investoivat näihin paljon ja myös yritykset.

