Matkapuhelinverkkojen tukiasemia kehitetään ja valmistetaan Oulussa nyt noin 2 700 Nokian työntekijän voimin. Määrä on uusi hieno ennätys, josta Oulun ja oululaisten kannattaa riemuita. Pelkästään tämän vuoden aikana yritys on palkannut Ouluun 170 uutta työntekijää. (Kaleva 28.8.).

Nokialla on Oulun tukiasematehtaalla 370 vakituista työntekijää. Muut nokialaiset, yli 2 000 ihmistä, tekevät pääosin töitä tutkimuksen ja tuotekehityksen parissa. Viime ja tämän vuoden aikana Nokia on palkannut Ouluun noin 400 uutta työntekijää. Lisää tarvitaan, sillä sata työpaikkaa on nytkin avoinna.